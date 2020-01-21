UKAD отреагировало на скандал с невыдачей WADA допинговых проб 4-кратного олимпийского чемпиона заявлением 2017 года

Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) вместо комментариев о невыдаче WADA проб 4-кратного олимпийского чемпиона, 6-кратного чемпиона мира в беге на длинные дистанции Мо Фараха для расследования по делу его бывшего тренера Альберто Салазара опубликовало на официальном сайте свое заявление от 4 марта 2017 года.

"Все британские элитные спортсмены, которые являются частью программы тестирования и/или повторного анализа проб UKAD, будут находиться под юрисдикцией UKAD, даже если они тренируются или соревнуются за границей. Их образцы будут проверены и потенциально повторно проанализированы UKAD на основе полученных данных расследований и усовершенствованных методов обнаружения.

Каждый раз, когда образец повторно анализируется или отправляется в другое место, количество вещества, содержащегося в нем, может быть уменьшено, а качество повреждено, что ограничивает возможность повторного тестирования в будущем", - говорится в заявлении.

При этом UKAD подчеркивает, что не комментирует свою стратегию тестирования. Также в заявлении поясняется принцип конфиденциальности, следуя которому агентство не разглашает информацию в ходе расследования, а также по его окончании, если обвинения не предъявлены.

"UKAD решительно осуждает утечку информации, которая служит только для разжигания слухов и инсинуаций и может подорвать принцип конфиденциальности, который имеет решающее значение для проведения надежных и тщательных антидопинговых расследований", - подчеркивается в заявлении.

Добавим, что харизматичный немецкий журналист Хайо Зеппельт осудил решение UKAD не передавать WADA пробы Фараха в рамках расследования дела Салазара.

Very clumsy approach by UKAD in the way they argue not to hand over Mo Farah’s samples for an WADA Salazar investigation. They should not wonder why they get criticised just by Russia. Creates indeed a cloud of mistrust https://t.co/aavNMv5LSF — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 20 января 2020 г.

"UKAD выбрало очень неуклюжий способ, чтобы отказаться передавать WADA пробы Мо Фары для расследования по делу Салазара. Они не должны удивляться, почему их критикует даже Россия. Это действительно вызывает определенное недоверие", - написал Зеппельт в своем Twitter.