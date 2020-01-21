"Реал" подписал 18-летнего вундеркинда за 30 млн евро

Еще одним Жезусом в европейском футболе стало больше.

Мадридский "Реал" на своем официальном сайте объявил о трансфере талантливого атакующего полузащитника бразильского "Фламенго" Рейньера Жезуса.

Сумма трансфера составила 30 млн евро.

Примечательно, что контракт был подписан на следующий день после того, как Рейньеру исполнилось 18 лет.

Соглашение будет действовать до лета 2026 года.

Предполагается, что в нынешнем сезоне бразилец будет выступать за вторую команду "Реала" - "Кастилью".

В минувшем сезоне Рейньер принял участие в 15 матчах в составе "Фламенго". На счету полузащитника 6 забитых мячей и 2 результативные передачи. Также в активе Рейньера 10 матчей за сборную Бразилии U-17, где он забил 5 мячей.

Отметим, что один бразилец Жезус уже выступает на европейских просторах – за "Манчестер Сити" играет Габриэль Жезус, который начинал играть у себя на родине за "Палмейрас".