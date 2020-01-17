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Лунин допустил досадную ошибку в дебютном матче за "Овьедо"

C новыми партнерами еще нужно найти общий язык.

Лунин допустил досадную ошибку в дебютном матче за "Овьедо"
Андрей Лунин
Фото: Real Madrid

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, ныне выступающий за "Реал Овьедо" на правах аренды, допустил нелепую ошибку в дебютном матче за клуб.

В матче 23-го тура Сегунды против "Альмерии" Лунин вышел в стартовом составе. Однако хозяева сумели его огорчить дважды, и сделали они это во 2 тайме.

И если в первом пропущенном голе, забитом Дарвином Нуньесом с пенальти, вины украинца нет, то во втором голе Нуньеса вина Лунина очевидна.

Андрей слишком далеко вышел из ворот и не нашел взаимопонимания с защитником Арибасом, чем исправно и воспользовался Нуньес.

Добавим, что "Овьедо" занимает 17-е место в турнирной таблице.

Обзор поединка "Альмерия" – "Овьедо" – на официальном сайте Ла Лиги.

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