Статуя форварду "Милана" и бывшему игроку сборной Швеции Златану Ибрагимовичу в Мальме практически полностью разрушена.
Всё началось с того, что вандалы облили статую краской, затем отпилили нос и совершили прочие акты вандализма.
В начале января неизвестные опрокинули монумент.
Сейчас от статуи остались лишь ступни.
Всё связывают с покупкой Ибрагимовичем футбольного клуба "Хаммарбю", что не понравилось болельщикам "Мальме".
In Malmo for the day.— Steve Douglas (@sdouglas80) 16 января 2020 г.
Here’s what’s left of #Zlatan ... pic.twitter.com/E5CnGRK6TB