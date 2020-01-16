Статуя форварду "Милана" и бывшему игроку сборной Швеции Златану Ибрагимовичу в Мальме практически полностью разрушена.

Всё началось с того, что вандалы облили статую краской, затем отпилили нос и совершили прочие акты вандализма.

В начале января неизвестные опрокинули монумент.

Сейчас от статуи остались лишь ступни.

Всё связывают с покупкой Ибрагимовичем футбольного клуба "Хаммарбю", что не понравилось болельщикам "Мальме".