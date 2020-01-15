Американский спортсмен подает в суд на USADA за полученную травму во время сдачи допинг-пробы

Энтони Петтис утверждает, что в его поражении от Нейта Диаса виновата USADA.

Бывший чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис утверждает, что представители Антидопингового агентства США (USADA) нанесли ему серьезную травму во время забора допинг-пробы перед поединком с Нейтом Диасом на UFC-241.

Петтис утверждает, что бутылка, используемая для сбора образца, порезала ему руку, в результате чего он не мог использовать ее на сто процентов. По его словам, рана была настолько серьезной, что потребовала наложения швов.

"Я думаю, они должны что-то изменить в своих правилах. Я дал возможность USADA исправить ситуацию и сделать все правильно, но теперь мы идем в суд", - цитирует Петтиса "Спорт-Экспресс".

Напомним, 17 августа 2019 года на UFC-241 в Анахайме Петтис уступил Диасу единогласным судейским решением по итогам трех раундов.