Российский чемпион мира по версии WBA попался на допинге

Непобедимый российский боксер Александр Беспутин (14-0, 9 КО) сдал положительную допинг-пробу после своего поединка за вакантный титул "регулярного" чемпиона WBA в полусреднем весе против Раджаба Бутаева, который состоялся в Монако 30 ноября прошлого года, сообщает championat.com.

В допинг-пробе россиянина было обнаружено запрещенное вещество лигандрол (LGD-4033).

Лигандрол является селективным модулятором андрогенных рецепторов и помогает увеличить мышечную массу. Препарат по своим действиям схож с анаболическими стероидами, однако имеет меньше побочных эффектов.

Добавим, что Беспутин выступает под эгидой промоутерской компании Боба Арума - Top Rank.

Фото: Instagram Александр Беспутин и Василий Ломаченко

Фото: Instagram