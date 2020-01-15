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Российский чемпион мира по версии WBA попался на допинге

Александр Беспутин сдал положительную допинг-пробу.

Российский чемпион мира по версии WBA попался на допинге
Александр Беспутин
Фото: championat.com

Непобедимый российский боксер Александр Беспутин (14-0, 9 КО) сдал положительную допинг-пробу после своего поединка за вакантный титул "регулярного" чемпиона WBA в полусреднем весе против Раджаба Бутаева, который состоялся в Монако 30 ноября прошлого года, сообщает championat.com.

В допинг-пробе россиянина было обнаружено запрещенное вещество лигандрол (LGD-4033).

Лигандрол является селективным модулятором андрогенных рецепторов и помогает увеличить мышечную массу. Препарат по своим действиям схож с анаболическими стероидами, однако имеет меньше побочных эффектов.

Добавим, что Беспутин выступает под эгидой промоутерской компании Боба Арума - Top Rank.

Александр Беспутин и Василий Ломаченко
Фото: Instagram
Александр Беспутин и Василий Ломаченко
Беспутин находится в теплых отношениях с украинскими боксерами Александром Усиком и Василием Ломаченко, которые часто бывали у него на боях.
Фото: Instagram

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