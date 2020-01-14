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В НХЛ хоккеист проехал мимо шайбы во время исполнения буллита

В Филадельфии произошел редчайший случай в хоккее.

В НХЛ хоккеист проехал мимо шайбы во время исполнения буллита
Брэд Маршанд
Фото: EPA/UPG

В матче регулярного чемпионата НХЛ нападающий "Бостон Брюинз" Брэд Маршанд отметился курьезом в серии буллитов в выездном поединке против "Филадельфии Флайерс" (5:5, буллиты 0:1).

Канадец пошел исполнять решающий буллит игры, но не смог попасть по шайбе в центральном круге, лишь слегка ее задев.

После совещания арбитры приняли решение засчитать буллит завершенным, ведь 31-летний игрок все же коснулся шайбы. И на этом серия буллитов была завершена.

Отметим, что в нынешнем сезоне финалисты прошлогоднего розыгрыша Кубка Стэнли сражались в семи сериях буллитов, но ни разу не выиграли.

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