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В НХЛ хоккеист забросил шайбу прямым броском с точки вбрасывания

Довольно редкий случай как для сильнейшей в мире хоккейной лиги.

В НХЛ хоккеист забросил шайбу прямым броском с точки вбрасывания
Адриан Кемпе
Фото: EPA/UPG

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Лос-Анджелес Кингс" победил "Вегас" со счетом 5:2.

Последнюю шайбу в ворота "Голден Найтс" забросил шведский легионер Адриан Кемпе.

За 9 секунд до конца поединка в зоне "Рыцарей" было назначено вбрасывание. 

23-летний Кемпе нанес прямой бросок с точки, а голкипер "Вегаса" Малькольм Суббан, по видимому, мыслями был уже в раздевалке и оказался к этому не готов, пропустив шайбу между щитков.

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