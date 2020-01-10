Довольно редкий случай как для сильнейшей в мире хоккейной лиги.

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Лос-Анджелес Кингс" победил "Вегас" со счетом 5:2.

Последнюю шайбу в ворота "Голден Найтс" забросил шведский легионер Адриан Кемпе.

За 9 секунд до конца поединка в зоне "Рыцарей" было назначено вбрасывание.

23-летний Кемпе нанес прямой бросок с точки, а голкипер "Вегаса" Малькольм Суббан, по видимому, мыслями был уже в раздевалке и оказался к этому не готов, пропустив шайбу между щитков.