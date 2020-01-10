В матче регулярного чемпионата НХЛ "Лос-Анджелес Кингс" победил "Вегас" со счетом 5:2.
Последнюю шайбу в ворота "Голден Найтс" забросил шведский легионер Адриан Кемпе.
За 9 секунд до конца поединка в зоне "Рыцарей" было назначено вбрасывание.
23-летний Кемпе нанес прямой бросок с точки, а голкипер "Вегаса" Малькольм Суббан, по видимому, мыслями был уже в раздевалке и оказался к этому не готов, пропустив шайбу между щитков.
2-5 Kempe(10)-Unassisted: https://t.co/NL4jEPgqux#LAKvsVGK #GoKingsGo #LAKings #VegasBorn pic.twitter.com/kG76LokG9n— Eric (@Kingsgifs) 10 января 2020 г.