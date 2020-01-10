В субботу соревновательную программу начинают представители горнолыжного спорта, фигурного катания и хоккея 3х3.

Сегодня, 10 января, на Vaudoise Arena в швейцарской Лозанне состоялась церемония открытия ІІІ зимних юношеских Олимпийских игр-2020.

Об этом сообщается на сайте НОК.

Отмечается, что на церемонии открытия присутствовали 8 тыс. зрителей, был поднят олимпийский флаг и зажжен олимпийский огонь.

Президент Швейцарской конфедерации Симонетта Соммаруга объявила ІІІ зимние юношеские Олимпийские игры открытыми.

Перед выступлением президента Швейцарии с приветственной речью к участникам соревнований обратился глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Во время выступления он сделал совместную фотографию с пятью спортсменами, представляющими различные континенты.

Участников парада спортсменов, представителей 79 Национальных олимпийских комитетов, на спортивной арене встретили аплодисментами.

Фото: noc-ukr.org

Фото: noc-ukr.org

Фото: noc-ukr.org

На большом экране арены появлялись кадры с церемонии открытия, которая шла параллельно в Санкт-Морице.

В субботу, 11 января, соревновательную программу начинают украинские представители горнолыжного спорта, фигурного катания и хоккея 3х3.

III зимние юношеские Олимпийские игры в Лозанне завершатся 22 января. В юношеских Играх принимают участие спортсмены с 14 до 18 лет. Сборная Швейцарии на правах хозяйки турнира будет самой многочисленной: в нее вошло 112 спортсменов.

Напомним, на летней юношеской Олимпиаде-2018 украинцы завоевали 23 медали.

Добавим, что зимние юношеские Олимпийские игры 2024 года примет Южная Корея.