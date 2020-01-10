Сегодня, 10 января, на Vaudoise Arena в швейцарской Лозанне состоялась церемония открытия ІІІ зимних юношеских Олимпийских игр-2020.
Об этом сообщается на сайте НОК.
Отмечается, что на церемонии открытия присутствовали 8 тыс. зрителей, был поднят олимпийский флаг и зажжен олимпийский огонь.
Президент Швейцарской конфедерации Симонетта Соммаруга объявила ІІІ зимние юношеские Олимпийские игры открытыми.
Перед выступлением президента Швейцарии с приветственной речью к участникам соревнований обратился глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Во время выступления он сделал совместную фотографию с пятью спортсменами, представляющими различные континенты.
Участников парада спортсменов, представителей 79 Национальных олимпийских комитетов, на спортивной арене встретили аплодисментами.
На большом экране арены появлялись кадры с церемонии открытия, которая шла параллельно в Санкт-Морице.
В субботу, 11 января, соревновательную программу начинают украинские представители горнолыжного спорта, фигурного катания и хоккея 3х3.
III зимние юношеские Олимпийские игры в Лозанне завершатся 22 января. В юношеских Играх принимают участие спортсмены с 14 до 18 лет. Сборная Швейцарии на правах хозяйки турнира будет самой многочисленной: в нее вошло 112 спортсменов.
Напомним, на летней юношеской Олимпиаде-2018 украинцы завоевали 23 медали.
Добавим, что зимние юношеские Олимпийские игры 2024 года примет Южная Корея.