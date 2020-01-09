США опередили Россию и Китай по количеству медалей чемпионатов мира-2019 в олимпийских дисциплинах

За полгода до летних Олимпийских игр в Токио, агентство Gracenote, специализирующееся на спортивной статистике, составило рейтинг стран по количеству медалей, завоеванных на чемпионатах мира 2019 года в различных летних и зимних олимпийских дисциплинах.
Было проанализировано 403 различных события.
По общему количеству наград первое место - у США, завоевавших 121 награду.
На втором месте, с отставанием в 18 медалей, - Россия. Замкнул своеобразный пьедестал Китай - 92.
Топ-10 стран по количеству медалей на чемпионатах мира в олимпийских дисциплинах в 2019 году:
- США - 121
- Россия - 103
- Китай - 92
- Япония - 66
- Германия - 60
- Нидерланды - 52
- Австралия - 50
- Франция - 49
- Италия - 49
- Великобритания - 46
По "золоту" также возглавляют рейтинг американцы, которые в прошлом году на чемпионатах мира выиграли 58 медалей высшей пробы.
На втором месте – китайцы (38), на третьем – россияне (30).
403 World Championship events on the programmes of the next Summer or Winter Olympics were entered into our database in full last year.— Gracenote Olympic (@GracenoteGold) 8 января 2020 г.
The most successful country in these Olympic disciplines was the United States🇺🇸.
Our analysis tool Podium shows the full top-10 in 2019. pic.twitter.com/nNKaQrHkvU
В символичную тройку также попали Китай (224/98) и США (230/94).
1161 events from World Championships held in 2019 were entered into our database in full last year.— Gracenote Olympic (@GracenoteGold) 7 января 2020 г.
The most successful country in World Championships in 2019 was Russia🇷🇺 with 136 gold medals in a total of 350 medals.
Our analysis tool Podium shows the full top-10 in 2019. pic.twitter.com/nyUXSb2Gtp