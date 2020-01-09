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США опередили Россию и Китай по количеству медалей чемпионатов мира-2019 в олимпийских дисциплинах

Как по золотым медалям, так и по общему количеству.

США опередили Россию и Китай по количеству медалей чемпионатов мира-2019 в олимпийских дисциплинах
Фото: МОК

За полгода до летних Олимпийских игр в Токио, агентство Gracenote, специализирующееся на спортивной статистике, составило рейтинг стран по количеству медалей, завоеванных на чемпионатах мира 2019 года в различных летних и зимних олимпийских дисциплинах.

Было проанализировано 403 различных события.

По общему количеству наград первое место - у США, завоевавших 121 награду.

На втором месте, с отставанием в 18 медалей, - Россия. Замкнул своеобразный пьедестал Китай - 92.

Топ-10 стран по количеству медалей на чемпионатах мира в олимпийских дисциплинах в 2019 году:

  1. США - 121
  2. Россия - 103
  3. Китай - 92
  4. Япония - 66
  5. Германия - 60
  6. Нидерланды - 52
  7. Австралия - 50
  8. Франция - 49
  9. Италия - 49
  10. Великобритания - 46

По "золоту" также возглавляют рейтинг американцы, которые в прошлом году на чемпионатах мира выиграли 58 медалей высшей пробы.

На втором месте – китайцы (38), на третьем – россияне (30).

Если брать все чемпионаты мира, проведенные в прошлом году, то первое место, как по общему количеству медалей, так и по наградам высшего достоинства, заняла Россия - 350/136. 

В символичную тройку также попали Китай (224/98) и США (230/94).

Было проанализировано 1 161 различных события.

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