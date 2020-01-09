США опередили Россию и Китай по количеству медалей чемпионатов мира-2019 в олимпийских дисциплинах

Как по золотым медалям, так и по общему количеству.

За полгода до летних Олимпийских игр в Токио, агентство Gracenote, специализирующееся на спортивной статистике, составило рейтинг стран по количеству медалей, завоеванных на чемпионатах мира 2019 года в различных летних и зимних олимпийских дисциплинах.

Было проанализировано 403 различных события.

По общему количеству наград первое место - у США, завоевавших 121 награду.

На втором месте, с отставанием в 18 медалей, - Россия. Замкнул своеобразный пьедестал Китай - 92.

Топ-10 стран по количеству медалей на чемпионатах мира в олимпийских дисциплинах в 2019 году:

США - 121 Россия - 103 Китай - 92 Япония - 66 Германия - 60 Нидерланды - 52 Австралия - 50 Франция - 49 Италия - 49 Великобритания - 46

По "золоту" также возглавляют рейтинг американцы, которые в прошлом году на чемпионатах мира выиграли 58 медалей высшей пробы.

На втором месте – китайцы (38), на третьем – россияне (30).

403 World Championship events on the programmes of the next Summer or Winter Olympics were entered into our database in full last year.



The most successful country in these Olympic disciplines was the United States🇺🇸.



Our analysis tool Podium shows the full top-10 in 2019. pic.twitter.com/nNKaQrHkvU — Gracenote Olympic (@GracenoteGold) 8 января 2020 г.

Если брать все чемпионаты мира, проведенные в прошлом году, то первое место, как по общему количеству медалей, так и по наградам высшего достоинства, заняла Россия - 350/136.

В символичную тройку также попали Китай (224/98) и США (230/94).

1161 events from World Championships held in 2019 were entered into our database in full last year.



The most successful country in World Championships in 2019 was Russia🇷🇺 with 136 gold medals in a total of 350 medals.



Our analysis tool Podium shows the full top-10 in 2019. pic.twitter.com/nyUXSb2Gtp — Gracenote Olympic (@GracenoteGold) 7 января 2020 г.

Было проанализировано 1 161 различных события.