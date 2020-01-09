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Супердраматичный парный матч определил первого полуфиналиста ATP Cup-2020

Им стали австралийцы.

Супердраматичный парный матч определил первого полуфиналиста ATP Cup-2020
Фото: ATP Cup

В ночь на 9 января в австралийском Сиднее состоялось первое противостояние в рамках 1/4 финала Кубка ATP.

Хозяева кортов сошлись в битве против британцев.

Победитель определился только в супердраматичном парном матче, в котором Алекс де Минаур и Ник Кирьос обыграли Джейми Маррея и Джо Салисбери 3:6, 6:3, 18:16.

Отметим, что австралийский дуэт в третьем сете отыграл 4 матчбола. А в после последнего розыгрыша британцы даже взяли челлендж, но он оказался в пользу хозяев сиднейских кортов.

Отметим, что в полуфинале австралийской команде под руководством Ллейтона Хьюитта предстоит сыграть против победителей встречи Бельгия – Испания.

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