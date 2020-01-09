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Защитник "Динамо" официально перешел в бразильский "Коринтианс"

Сидклей возвратился на родину.

Защитник "Динамо" официально перешел в бразильский "Коринтианс"
Сидклей
Фото: ФК "Динамо"

Защитник "Динамо" Сидклей продолжит карьеру в бразильском "Коринтиансе", сообщила пресс-служба киевского клуба.

Футболист перешел в бразильский клуб на правах аренды. Соглашение с 26-летним игроком рассчитано до 31 декабря 2020 года. Других подробностей трансфера нет.

Напомним, что бразилец перешел в "Динамо" в июле 2018 года. С тех пор, за полтора сезона, Сидклей не смог стать основным игроком команды, проведя во всех турнирах 23 матча (17 в чемпионате Украины, 1 в розыгрыше национального Кубка и 5 в Лиге Европы) и забив 1 мяч.

В текущем сезоне Сидклей не сыграл ни одного матча за "Динамо".

Отметим, что Сидклей уже выступал за "Коринтианс" в 2018 году на правах аренды, будучи игроком "Атлетико Паранаэнсе". Тогда защитник провел за команду 11 матчей в бразильской Серии А и 5 игр в Кубке Либертадорес, забив два мяча.

По итогам прошлого сезона "Коринтианс" занял в чемпионате Бразилии восьмое место, и в 2020-м будет выступать в квалификации самого престижного клубного турнира Южной Америки - Кубка Либертадорес.

Ранее сообщалось, что Сидклей согласился на значительное понижение зарплаты, чтобы покинуть Украину.

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