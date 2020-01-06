Сегодня легенде украинского футбола исполнился бы 81 год.

В этот день, 81 год назад, в Киеве родился легендарный игрок, а в последствие и наставник киевского "Динамо" Валерий Лобановский (1939-2002), под руководством которого столичные футболисты достигли наибольших успехов в истории советского клубного футбола.

Лобановский возглавлял "Динамо" в 1973-1982, 1984-1990 и 1996-2002 гг. Под его руководством киевский клуб 8 раз побеждал в чемпионате СССР, 6 раз - в Кубке СССР.

Также "Динамо" с Лобановским выиграло 5 титулов чемпиона Украины и 3 - обладателя Кубка страны.

Кроме того, под руководством Лобановского "Динамо" дважды стало обладателем Кубка кубков (1975, 1986) и выигрывало Суперкубок УЕФА (1975).

Сегодня в Киеве почтили память легенды.