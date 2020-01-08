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Капитан "Манчестер Юнайтед" на пороге перехода в "Интер"

В услугах Эшли Янга заинтересован лично Антонио Конте.

Капитан "Манчестер Юнайтед" на пороге перехода в "Интер"
Эшли Янг
Фото: EPA/UPG

Капитан "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг вполне вероятно продолжит карьеру в Серии А, сообщает Sky Sports.

В услугах 34-летнего англичанина заинтересован "Интер" и лично наставник "нерадзурри" Антонио Конте, утверждает издание.

"Интер" готов подписать с Янгом контракт на полтора года и уже начал переговоры с МЮ. Англичанин может присоединиться к "Интеру" на правах свободного агента, т.к. руководство "красных дьяволов" ранее объявило, что не будет лонгировать контракт с Эшли в конце сезона.

В текущем сезоне Янг провел за МЮ 18 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал столько же результативных передач.

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