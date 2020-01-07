Российский бизнесмен планирует купить львовские "Карпаты"

Один из богатейших бизнесменов России Михаил Фридман изучает возможность покупки львовских "Карпат", сообщает фан-сайт львовского клуба.

55-летний Фридман родился во Львове, был спонсором и инициатором основания "Альфа Джаз Фест", львовского музыкального фестиваля.

Добавим, что Фридман является совладельцем и председателем наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп", а входящий в него филиал "Альфа-Банка" без перебоев работает во Львове.

При этом, сам бизнесмен не против укрепить связь с родным городом.

Источники в окружении Фридмана сообщают, что он хочет выкупить доли в ФК "Карпаты", принадлежащие как Петру Дыминскому, так и Игорю Коломойскому.

На зимние каникулы "Карпаты" ушли, замыкая турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги.