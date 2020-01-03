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"Динамо" подписало хавбека российского "Тамбова", - СМИ

Бенито перешел в киевский клуб.

"Динамо" подписало хавбека российского "Тамбова", - СМИ
Бенито
Фото: ФК "Тамбов"

Полузащитник клуба Российской Премьер-лиги"Тамбова" Оло Муйива, более известный как Бенито, который является автором первого гола "горожан" в истории РПЛ, перешел в киевское "Динамо", сообщает ресурс Sport24.ru.

21-летний футболист заключил с 15-кратными чемпионами Украины контракт на 3,5 года.

Официальной информации насчет трансфера ни от "Динамо", ни от "Тамбова" пока нет. Однако футбольный агент Дмитрий Селюк подтвердил информацию о переходе нигерийца в киевский клуб.

"Бенито - игрок сборной Нигерии - перешел в "Динамо". Необходимо хотя бы немного разбираться в футболе и уметь искать игроков. "Динамо" выбирает тщательно по одной причине: потому что Суркис тратит свои деньги, а не чужие или какой-либо корпорации", - цитирует слова Селюка издание.

Стоит отметить, что Бенито выступает за сборную Нигерии U-23. С ней он принял участие в Кубке африканских наций.

Напомним, Бенито забил первый гол "Тамбова" в РПЛ, поразив ворота "Зенита" в гостевом матче 1-го тура ударом с дальней дистанции после сольного прохода.

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