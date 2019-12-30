В матче заключительного в календарном году 25-го тура Чемпионшипа "Мидлсборо" в гостях обыграл одного из лидеров Лиги - "Вест Бромвич" со счетом 2:0.
Но 90+4-й минуте гости удвоили свое преимущество, благодаря превосходному голу Эшли Флетчера.
Воспитанник "Манчестер Юнайтед" издалека одним касанием запустил мяч за шиворот голкиперу Сэмюэлю Джонстону.
Получился шедевр под стать Английской Премьер-Лиги.
THAT IS OUTRAGEOUS! 😱@AshFletcher___ with a goal of the season contender for @Boro 🔥#EFLonQuest | #Boro | #UTB pic.twitter.com/RMB6W4LKzf— Quest (@QuestTV) 29 декабря 2019 г.