Накануне в Атланте (США) состоялся бой за титул чемпиона WBA Regular в легком весе между американцем Джервонтой Дэвисом (23-0, 22 КО) и представителем Кубы Юриоркисом Гамбоа (30-3, 18 КО).

Поединок оправдал ожидания болельщиков бокса.

Фото: https://www.boxingnews24.com/

Оба бойца действовали агрессивно и бесстрашно.

Однако более уверенно провел встречу американец.

Во втором и восьмом раундах Джервонта отправлял соперника в нокдаун, а в финальной трехминутке эффектным нокаутом поставил точку.

После поединка Гамбоа признался, что во время своего первого нокдауна он порвал ахиллово сухожилие, но продолжал боксировать.

Этой победой в новой для себя весовой категории 25-летний Дэвис завоевал титул чемпиона мира по версии WBA Regular.

Ранее Джервонта высказался о потенциальном поединке с чемпионом мира по версиям WBO, WBA и WBC Василием Ломаченко.

Американец убежден, что его бой с украинцем состоится, но в "нужное время".