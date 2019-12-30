Филарет продолжает назначать епископов, ПЦУ призвала его остановиться
Филарет продолжает назначать епископов, ПЦУ призвала его остановиться
На Донбассе состоялся обмен (обновляется)
На Донбассе состоялся обмен (обновляется)
В Запорожье посетитель больницы зарезал пациента
В Запорожье посетитель больницы зарезал пациента
​​Освобожденный украинец Савин рассказал о пленных, сидевших с ним в Макеевской колонии и не попавших на обмен
​​Освобожденный украинец Савин рассказал о пленных, сидевших с ним в Макеевской колонии и не попавших на обмен
Сенцов осудил выдачу "беркутовцев" в обмен на пленных ОРДЛО
Сенцов осудил выдачу "беркутовцев" в обмен на пленных ОРДЛО
Кабмин запустил реформу пассажирских перевозок "Укрзализныци"
Кабмин запустил реформу пассажирских перевозок "Укрзализныци"
"Беркутовцев" Тамтуру и Маринченко увезли из-под суда на броневике
"Беркутовцев" Тамтуру и Маринченко увезли из-под суда на броневике
В интернете всплыли фото Шуфрича с убитыми африканскими животными (обновлено)
В интернете всплыли фото Шуфрича с убитыми африканскими животными (обновлено)
«В Украину попадаешь, как будто в Голливуд»: встреча пленных в Борисполе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
«В Украину попадаешь, как будто в Голливуд»: встреча пленных в Борисполе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
ГлавнаяСпорт

В весе Ломаченко американец Дэвис эффектным нокаутом завоевал титул чемпиона WBA Regular

Джервонта Дэвис одержал победу над Юриоркисом Гамбоа.

Накануне в Атланте (США) состоялся бой за титул чемпиона WBA Regular в легком весе между американцем Джервонтой Дэвисом (23-0, 22 КО) и представителем Кубы Юриоркисом Гамбоа (30-3, 18 КО).

Поединок оправдал ожидания болельщиков бокса.

Фото: https://www.boxingnews24.com/
Оба бойца действовали агрессивно и бесстрашно.

Однако более уверенно провел встречу американец.

Во втором и восьмом раундах Джервонта отправлял соперника в нокдаун, а в финальной трехминутке эффектным нокаутом поставил точку.

После поединка Гамбоа признался, что во время своего первого нокдауна он порвал ахиллово сухожилие, но продолжал боксировать.

Этой победой в новой для себя весовой категории 25-летний Дэвис завоевал титул чемпиона мира по версии WBA Regular.

Ранее Джервонта высказался о потенциальном поединке с чемпионом мира по версиям WBO, WBA и WBC Василием Ломаченко.

Американец убежден, что его бой с украинцем состоится, но в "нужное время".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также