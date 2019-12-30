Накануне в Атланте (США) состоялся бой за титул чемпиона WBA Regular в легком весе между американцем Джервонтой Дэвисом (23-0, 22 КО) и представителем Кубы Юриоркисом Гамбоа (30-3, 18 КО).
Поединок оправдал ожидания болельщиков бокса.
Однако более уверенно провел встречу американец.
Во втором и восьмом раундах Джервонта отправлял соперника в нокдаун, а в финальной трехминутке эффектным нокаутом поставил точку.
После поединка Гамбоа признался, что во время своего первого нокдауна он порвал ахиллово сухожилие, но продолжал боксировать.
Этой победой в новой для себя весовой категории 25-летний Дэвис завоевал титул чемпиона мира по версии WBA Regular.
🇺🇸 Gervonta Davis @Gervontaa stopped Yuriorkis Gamboa @gamboa in round 12 in Atlanta, USA— The13thRound Boxing (@BoxingHls) 29 декабря 2019 г.
🥊Details:https://t.co/eSww9BWpS2
👊#boxing #boxe #boxeo #Boks #boxen #бокс #box #มวย #拳擊 #拳击 #Tinju #TTR #video #The13thRound #Canelo #Joshua #Wilder #Fury pic.twitter.com/3OncglrUd6
Ранее Джервонта высказался о потенциальном поединке с чемпионом мира по версиям WBO, WBA и WBC Василием Ломаченко.
Американец убежден, что его бой с украинцем состоится, но в "нужное время".