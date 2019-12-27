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Игрок "Манчестер Юнайтед" получил самую быструю желтую карточку в истории Английской Премьер-Лиги

Скотт Мактоминай "отличился" на 20-й секунде.

Игрок "Манчестер Юнайтед" получил самую быструю желтую карточку в истории Английской Премьер-Лиги
Скотт Мактоминай
Фото: EPA/UPG

В рамках 19-го тура Английской Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" "Манчестер Юнайтед" ярко добыл волевую победу над "Ньюкаслом" – 4:1.

Отметим, что настрой подопечных Уле Гуннара Сольскьяера был виден с первых секунд матча.

Так, центральный хавбек хозяев Скотт Мактоминай получил желтую карточку уже на 24-й секунде поединка, что является новым рекордом АПЛ, сообщает Squawka.

В текущем сезоне Мактоминай провел 21 матч за МЮ, отдав при этом три результативные передачи.

Добавим, что во вчерашнем поединке хавбек повредил связки колена, из-за чего во втором тайме его заменил Поль Погба. Отмечается, что Мактоминай был вынужден покинуть "Олд Траффорд" на костылях.
Фото: The Mirror

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