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Клуб Английской Премьер-Лиги готов заплатить 30 млн евро за экс-форварда "Зари"

Деннис Бонавентуре может перебраться в Ливерпуль.

Клуб Английской Премьер-Лиги готов заплатить 30 млн евро за экс-форварда "Зари"
Деннис Бонавентуре (слева) в матче против "Реала"
Фото: EPA/UPG

22-летний нападающий "Брюгге" Деннис Бонавентуре может перейти в "Эвертон" в ближайшее зимнее трансферное окно, сообщает "Советский спорт", со ссылкой на Foot Mercato.

Отмечается, что мерсисайдцы собираются приобрести нигерийского форварда за 30 млн евро. Также им интересуются "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Лестер".

Бонавентуре перешел в "Брюгге" из луганской "Зари" летом 2017 года за 1,3 млн евро. В своей карьере он сыграл в 121 матче – на его счету 33 забитых мяча и 11 результативных передач.

В этом сезоне нападающий принял участие в 27 встречах, отметившись восемью голами и двумя ассистами. Больше всего запомнился его дубль в ворота мадридского "Реала" (2:2) на "Сантьяго Бернабеу" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.

Transfermarkt оценивает нападающего в 12 млн евро.

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