В сборную всех времен и народов попал только один действующий футболист, - AS

Испанское издание AS составило символическую сборную лучших футболистов всех времен и народов.

Отметим, что из действующих футболистов в топ-11 вошел только Лионель Месси.

На ворота испанские журналисты поставили единственного до сих пор обладателя "Золотого мяча" среди голкиперов, бывшего вратаря сборной СССР Льва Яшина.

В защите расположились итальянец Паоло Мальдини, немец Франц Беккенбауэр, англичанин Бобби Мур и бразилец Кафу.

В полузащите – легенда Реала Альфредо Ди Стефано, аргентинец Диего Марадона, француз Зинедин Зидан и голландец Йохан Кройф.

Атакующую двойку составили Месси и единственный трехкратный победитель чемпионатов мира бразилец Пеле.