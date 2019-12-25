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В сборную всех времен и народов попал только один действующий футболист, - AS

Это Лионель Месси.

В сборную всех времен и народов попал только один действующий футболист, - AS
Пеле
Фото: EPA/UPG

Испанское издание AS составило символическую сборную лучших футболистов всех времен и народов.

Отметим, что из действующих футболистов в топ-11 вошел только Лионель Месси.

На ворота испанские журналисты поставили единственного до сих пор обладателя "Золотого мяча" среди голкиперов, бывшего вратаря сборной СССР Льва Яшина.

В защите расположились итальянец Паоло Мальдини, немец Франц Беккенбауэр, англичанин Бобби Мур и бразилец Кафу.

В полузащите – легенда Реала Альфредо Ди Стефано, аргентинец Диего Марадона, француз Зинедин Зидан и голландец Йохан Кройф.

Атакующую двойку составили Месси и единственный трехкратный победитель чемпионатов мира бразилец Пеле.

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