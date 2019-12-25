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Суперкомпьютер разрешил спор в определении лучшего игрока между Роналду и Месси

Ученые использовали статистику футболистов за пять последних сезонов.

Суперкомпьютер разрешил спор в определении лучшего игрока между Роналду и Месси
Фото: EPA/UPG

Лёвенский Католический Университет (KU Leuven, Бельгия), основанный еще в 1425 году, совместно со SciSports определил лучшего игрока между капитаном "Барселоны" Лионелем Месси и лидером "Ювентуса" Криштиану Роналду. 

Ученые использовали данные футболистов с начала сезона-2013/14 и до того момента, пока Роналду не совершил трансфер в "Ювентус" в 2018 году. После этого они провели исследование, использовав суперкомпьютер и особый вычислительный алгоритм. 

Определяющим в исследовании оказался сезон 2015/16, в котором специалисты зафиксировали значительно лучшие результаты у Месси.

"Ценность игрока часто определяется голами и передачами. Однако гол - довольно редкое событие. Чтобы вы понимали: в матче в среднем происходит 1600 действий. Наша модель рассматривает каждое действие - голы, передачи, удары, после чего рассчитывается их ценность", - приводит слова ученого Тома Декрооса isport.ua, со ссылкой на Sporza.

"В первые сезоны результаты Месси и Роналду очень близки друг к другу. Однако с сезона-2015/16 Лионель начал превосходить своего оппонента. Месси является исключительным в том, что у него очень большое количество действий с мячом, и они имеют высокую ценность", - отметил Декроос.

Таким образом, оценка Лео составила 1,21 балла. В свою очередь Криштиану получил всего 0,61 балл.

Напомним, в текущем сезоне Роналду провел 21 игру, в которой забил 12 голов и отдал одну результативную передачу.

На счету аргентинца - 15 забитых мячей и 9 ассистов в 18 поединках.

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