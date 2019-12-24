УЕФА считает "Динамо" лучшим украинским клубом в истории Лиги Чемпионов

В топ-50 попал также "Шахтер".

УЕФА опубликовал на своем официальном сайте рейтинг лучших клубов за всю историю Лиги Чемпионов/Кубка европейских чемпионов (1955-2019).

За основу брались все результаты команд в турнире. За каждую победу начислялось 2 очка, за каждую ничью – 1. В том числе брались выступления в квалификации, что позволило попасть в рейтинг первому чемпиону Украины – "Таврии", а также "Металлисту".

На первом месте в рейтинге оказался "Реал", который является самым титулованным клубом за всю историю турнира (13 трофеев). В активе "королевского клуба" 600 очков.

Второе место в рейтинге занимает "Бавария" (474 очков), третье - "Барселона" (446) – у обоих клубов – по 5 выигранных титулов.

Киевское "Динамо" заняло высокое 11-е место. Динамовцы опередили "Челси", ПСЖ, "Арсенал", "Интер" и "Атлетико".

Интересно, что киевляне являются клубом с наивысшим рейтингом среди тех, кто ни разу не доходил хотя бы до финала турнира.

Донецкий "Шахтер" в рейтинге находится на 32-м месте.

Топ-15 рейтинга:

"Реал" (Испания) - 600 очков "Бавария" (Германия) - 474 "Барселона" (Испания) - 446 "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 374 "Ювентус" (Италия) - 349 "Милан" (Италия) - 314 "Ливерпуль" (Англия) - 289 "Бенфика" (Португалия) - 287 "Порту" (Португалия) - 277 "Аякс" (Нидерланды) - 266 "ДИНАМО" (УКРАИНА) - 246 "Арсенал" (Англия) - 245 "Селтик" (Шотландия) - 236 "Интернационале" (Италия) - 219 "Челси" (Англия)-– 214