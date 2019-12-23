Украинский тяжелоатлет отреагировал на решение МОК лишить его золотой медали

Украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий рассказал о своем отношении к тому, что МОК лишил его золотой медали Олимпиады-2012 в Лондоне за нарушение антидопинговых правил.

Фото: facebook Алексей Торохтий

"Год назад, 22 декабря 2018 года, я опубликовал пост о том, что ITA произвела перепроверку моих допинг проб c Олимпийских игр 2012 (6,5 лет спустя) и по результатам проверки IOC уведомил меня о нарушении антидопинговых правил. Как я сообщал ранее, на Олимпийских играх 2012 года я проходил предсоревновательный и после соревновательный допинг-контроль. На протяжении всех 12 лет выступлений на международной арене, все результаты моих допинг тестов были отрицательными", - написал Торохтий в своем facebook.

"В феврале 2019 года было произведено вскрытие пробы B для получения детальной информации. Запрещенное вещество нашли в ничтожной концентрации и по оценке независимого эксперта сравнимо с однократным попаданием в организм и никак не могло повлиять на соревновательный результат.

Проводить анализ всех спортивных добавок, которые я использовал на тот период, спустя 7 лет, не представляет возможности, да и не имеет смысла, так как по правилам Международного Олимпийского комитета, любая концентрация - это нарушение. Как я себя чувствую? Год назад я был расстроен, узнав эту новость, но на данный момент я сосредоточен на моей семье и моих новых проектах", - заявил Торохтий.