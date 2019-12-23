Фото: EPA/UPG "Лацио"

В Саудовской Аравии состоялся матч за Суперкубок Италии, в котором встретились чемпион страны - "Ювентус" и обладатель Кубка – "Лацио".

Римский клуб оказался сильнее (3:1) и в 5-й раз стал обладателем Суперкубка.

"Старая синьора" жаждала реванша за единственное свое поражение в текущем сезоне Серии А.

Однако вместо сатисфакции на стадионе "Университета Короля Сауда" подопечные Маурицио Сарри получили точно такой же результат, как и две недели назад на "Стадио Олимпико" в Риме.

Тогда также команды ушли на перерыв при равном счете – 1:1.

Параллели с тем поединком продолжились и во второй 45-минутке.

На 73-й минуте игрок "Лацио" Сенад Лулич вывел свою команду вперед – 2:1 (в Риме "орлы" забили свой второй гол на минуту позже).

И также, как в матче чемпионата, "Лацио" закрыл программу вечера своим третьим голом в компенсированное время – гол со штрафного итальянского хавбека Катальди с типично украинским именем Данило был роскошен – 3:1.

Симоне Индзаги за 2 недели дважды обыграл Сарри.

"Ronaldo's not one for silver medals, is he?" 👀



CR7 was not having it. Straight off. pic.twitter.com/oy81C82xQO — Football on BT Sport (@btsportfootball) 22 декабря 2019 г.

На церемонии награждения Криштиану Роналду сразу снял медаль с шеи и дальше держал ее в руках - золотые "украшения" португалец предпочитает серебряным.Роналду прервал свою серию побед в финалах турниров. До этого португалец побеждал 12 раз подряд в решающих матчах в разных турнирах: четырежды - в Лиге Чемпионов, трижды - на Клубном чемпионате мира, дважды - в Суперкубке УЕФА и по разу - на чемпионате Европы, в Суперкубке Италии и Лиге Наций.

В последний раз Криштиану проигрывал в финале турнира 17 мая 2013 года, когда "Реал" уступил "Атлетико" в финале Кубка Испании (1:2).