МОК лишил украинца золотой медали Олимпийских игр-2012

Международный олимпийский комитет (МОК) наложил санкции на украинского тяжелоатлета Алексея Торохтия.

Организация лишила уроженца Донецка золотой медали Олимпийских игр-2012 в Лондоне в категории до 105 кг, сообщается на официальном сайте МОК.

Торохтия обязали вернуть полученные за победу награду, диплом и значок, указано в постановлении.

Национальный олимпийский комитет Украины обеспечивает полное выполнение этого решения.

Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) объявила о дисквалификации Торохтия за нарушение антидопинговых правил.

Торохтий был дисквалифицирован с 18 декабря 2018 года по 17 декабря 2020 года.

Штангист был временно отстранен от участия в соревнованиях после перепроверки допинг-проб Олимпийских игр-2012 в Лондоне.

33-летний спортсмен дисквалифицирован за применение дегидрохлорметилтестостерона.