Импичмент Трампа. Кто последним сыграет на рояле?
Импичмент Трампа. Кто последним сыграет на рояле?
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшей замглавы Миграционной службы Пимаховой
НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшей замглавы Миграционной службы Пимаховой
​Путин заявил, что военную технику "ЛДНР" поставляют "симпатизирующие страны"
​Путин заявил, что военную технику "ЛДНР" поставляют "симпатизирующие страны"
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
Полиция обнародовала подробности выноса мины из дома главного подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
Полиция обнародовала подробности выноса мины из дома главного подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
Трансформация Вооруженных сил продлится весь следующий год, - министр обороны
Трансформация Вооруженных сил продлится весь следующий год, - министр обороны
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
ГлавнаяСпорт

МОК лишил украинца золотой медали Олимпийских игр-2012

Алексея Торохтия лишили звания олимпийского чемпиона.

МОК лишил украинца золотой медали Олимпийских игр-2012
Алексей Торохтий
Фото: EPA/UPG

Международный олимпийский комитет (МОК) наложил санкции на украинского тяжелоатлета Алексея Торохтия.

Организация лишила уроженца Донецка золотой медали Олимпийских игр-2012 в Лондоне в категории до 105 кг, сообщается на официальном сайте МОК.

Торохтия обязали вернуть полученные за победу награду, диплом и значок, указано в постановлении.

Национальный олимпийский комитет Украины обеспечивает полное выполнение этого решения.

Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) объявила о дисквалификации Торохтия за нарушение антидопинговых правил.

Торохтий был дисквалифицирован с 18 декабря 2018 года по 17 декабря 2020 года.

Штангист был временно отстранен от участия в соревнованиях после перепроверки допинг-проб Олимпийских игр-2012 в Лондоне.

33-летний спортсмен дисквалифицирован за применение дегидрохлорметилтестостерона.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также