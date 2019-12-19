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Капитан "Реала" стал абсолютным рекордсменом Эль Классико

Серхио Рамос сыграл 43-й раз против "Барселоны".

Два капитана - борьба в партере
Фото: EPA/UPG
Два капитана - борьба в партере
Накануне на "Ноу Камп" состоялся пропущенный матч 10-го тура Ла Лиги между "Барселоной" и "Реалом".

Очередной, 243-й поединок Эль Классико победителя не выявил – 0:0.

На поле "королевский клуб" вывел Серхио Рамос, для которого это противостояние с "Барселоной" стало 43-м в карьере.

И по этому показателю капитан "Реала" стал абсолютным рекордсменом, сообщает Gracenote Live.

‏Рамос обошел Мануэля Мачиса, пако Хенто и Хави, которых, в свою очередь, настиг капитан "Барселоны" Лионель Месси.

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