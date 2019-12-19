Капитан "Реала" стал абсолютным рекордсменом Эль Классико

Очередной, 243-й поединок Эль Классико победителя не выявил – 0:0.
На поле "королевский клуб" вывел Серхио Рамос, для которого это противостояние с "Барселоной" стало 43-м в карьере.
И по этому показателю капитан "Реала" стал абсолютным рекордсменом, сообщает Gracenote Live.
Рамос обошел Мануэля Мачиса, пако Хенто и Хави, которых, в свою очередь, настиг капитан "Барселоны" Лионель Месси. 👏🏻 - Most appearances in El Clásico
43 - Sergio Ramos (+1)
42 - Lionel Messi (+1)
42 - Manolo Sanchís
42 - Xavi
42 - Paco Gento#ElClásico
👏🏻 - Most appearances in El Clásico