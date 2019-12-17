Главный тренер "Барселоны" провел параллель инцидента с Зозулей с завтрашним матчем против "Реала"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде в преддверии перенесенного матча 10-го тура Ла Лиги против "Реала" прокомментировал инцидент, произошедший с украинским нападающим "Альбасете" Романом Зозулей в матче 20-го тура испанской Сегунды с "Райо Вальекано".

"Да, я знаю, что произошло (с Зозулей, - прим. LB.ua). Не стану проводить никаких параллелей с матчем с «Реалом». Люди могут свободно выражать свое мнение на поле, пока соблюдается уважение ко всем. Мы просим об этом. Я не знаю, что произойдет завтра. Футбол должен быть чем-то, что определяет людей, а не разделяет нас", цитирует Вальверде Marca.

Напомним, в ходе первого тайма матча "Райо Вальекано" – "Альбасете" болельщики хозяев начали выкрикивать оскорбления в адрес украинского нападающего.

В частности, фанаты скандировали: "Зозуля, ты нацист". Из-за инцидента главный арбитр встречи остановил матч.

В перерыве игроки "Альбасете" приняли решение его не продолжать.