Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
Принт на одязі, "сакральна жертва" та рюкзак сапера: які докази показала поліція у справі Шеремета?
Принт на одязі, "сакральна жертва" та рюкзак сапера: які докази показала поліція у справі Шеремета?
"Нацкорпус" дважды подрался с полицией возле Верховной Рады, есть пострадавшие (обновлено)
"Нацкорпус" дважды подрался с полицией возле Верховной Рады, есть пострадавшие (обновлено)
"Украинский вопрос" и судьба гибридного суверенитета Русской православной церкви
"Украинский вопрос" и судьба гибридного суверенитета Русской православной церкви
На росТВ показали троих украинских военных, которые пять лет находятся в плену "ДНР"
На росТВ показали троих украинских военных, которые пять лет находятся в плену "ДНР"
"Квартал 95" "извинился" за Гонтареву
"Квартал 95" "извинился" за Гонтареву
СБУ инсценировала нападение на нардепа от "Слуги народа" Ананченко (обновлено)
СБУ инсценировала нападение на нардепа от "Слуги народа" Ананченко (обновлено)
Меркель пригласила в Германию заробитчан из-за пределов ЕС
Меркель пригласила в Германию заробитчан из-за пределов ЕС
Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
ГлавнаяСпорт

Участник марафона в США, шлепнувший во время забега по попе журналистку, оказался служителем церкви

Алекс Бозарджян была крайне недовольна поведением мужчины.

Участник марафона в США, шлепнувший во время забега по попе журналистку, оказался служителем церкви
Алекс Бозарджян
Фото: скриншот

Накануне в городе Саванна, штат Джорджия (США) прошел традиционный благотворительный марафон.

В этом году забег был отмечен скандалом.

Один из участников, пробегая мимо журналистки телеканала WSAW-TV Алекс Бозарджян, шлепнул ее по попе.

Девушка отреагировала на произошедшее в своем Twitter и заявила, что ни одна женщина не должна терпеть подобное отношение к себе.

"Обращаюсь к мужчине, который шлепнул меня в прямом эфире этим утром. Ты нарушил мои права, объективировал и смутил меня. Ни одна женщина никогда не должна мириться с подобным – на работе или где-либо еще", - цитирует Бозарджян xsport.ua.

Организаторы забега быстро установили личность мужчины, которым оказался Томас Каллавей служитель церкви в Стэйтсборо в штате Джорджия, и запретили ему принимать участие в следующих забегах.

В свою очередь, полиция заинтересовалась им более конструктивно и задержала, ведь Бозарджян пожаловалась на сексуальное домогательство.

В итоге, Каллавей вышел под залог в 1300 долларов, но адвокат журналистки заявил, что точка в деле еще не поставлена, поскольку его клиентка намерена добиться справедливого наказания для мужчины.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также