Накануне в городе Саванна, штат Джорджия (США) прошел традиционный благотворительный марафон.
В этом году забег был отмечен скандалом.
Один из участников, пробегая мимо журналистки телеканала WSAW-TV Алекс Бозарджян, шлепнул ее по попе.
Девушка отреагировала на произошедшее в своем Twitter и заявила, что ни одна женщина не должна терпеть подобное отношение к себе.
Check out this jerk smacking a @WSAV reporter's ass live on air. And sorry, that's my kiddo making horribly timed weird noises in the background. pic.twitter.com/6tzi6P1Jbo— Tonya (@GrrrlZilla) 7 декабря 2019 г.
Организаторы забега быстро установили личность мужчины, которым оказался Томас Каллавей служитель церкви в Стэйтсборо в штате Джорджия, и запретили ему принимать участие в следующих забегах.
В свою очередь, полиция заинтересовалась им более конструктивно и задержала, ведь Бозарджян пожаловалась на сексуальное домогательство.
В итоге, Каллавей вышел под залог в 1300 долларов, но адвокат журналистки заявил, что точка в деле еще не поставлена, поскольку его клиентка намерена добиться справедливого наказания для мужчины.