Киевская городская государственная администрация запретила движение всех видов транспорта в центре от Национального спортивного комплекса "Олимпийский" до станции метро Шулявская из-за "Киевского Евро Марафона" 12 мая с 08:00 до 15:30. Об этом сообщила пресс-служба администрации.
Движение транспорта будет запрещено по следующему маршруту марафона:
- улицы Большой Васильковской, 55 (территория НСК "Олимпийский") - улица Саксаганского - площадь Победы - проспект Победы (нечетная сторона) до пересечения с переулком Полевым
- разворот (проспект Победы, 45) - проспект Победы - площадь Победы - улица Саксаганского - улица Большая Васильковская
- разворот на перекрестке с улицей Джона Маккейна (улица Ивана Кудри) - улица Большая Васильковская - улица Жилянская - финиш на улице Большой Васильковской, 55 (территория НСК "Олимпийский").
Отмечается, что в марафоне примут участие более 3 тыс. участников из разных стран мира.
Для участников подготовили дистанции в 6 км, 12 км, полумарафон, марафон, командную марафонскую эстафету и детские забеги.
Согласно сообщению, марафон проходит при поддержке Представительства Европейского Союза в Украине и посольств государств - членов ЕС.