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КГГА в воскресенье перекроет пол-Киева для марафонского забега

Движение всех видов транспорта запрещено от НСК "Олимпийский" до метро "Шулявская".

КГГА в воскресенье перекроет пол-Киева для марафонского забега
Маршрут марафонского забега

Киевская городская государственная администрация запретила движение всех видов транспорта в центре от Национального спортивного комплекса "Олимпийский" до станции метро Шулявская из-за "Киевского Евро Марафона" 12 мая с 08:00 до 15:30. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

Движение транспорта будет запрещено по следующему маршруту марафона:

  • улицы Большой Васильковской, 55 (территория НСК "Олимпийский") - улица Саксаганского - площадь Победы - проспект Победы (нечетная сторона) до пересечения с переулком Полевым
  • разворот (проспект Победы, 45) - проспект Победы - площадь Победы - улица Саксаганского - улица Большая Васильковская
  • разворот на перекрестке с улицей Джона Маккейна (улица Ивана Кудри) - улица Большая Васильковская - улица Жилянская - финиш на улице Большой Васильковской, 55 (территория НСК "Олимпийский").

Отмечается, что в марафоне примут участие более 3 тыс. участников из разных стран мира.

Для участников подготовили дистанции в 6 км, 12 км, полумарафон, марафон, командную марафонскую эстафету и детские забеги.

Согласно сообщению, марафон проходит при поддержке Представительства Европейского Союза в Украине и посольств государств - членов ЕС.

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