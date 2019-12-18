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Федерер сравнил завершение карьеры с беременностью

Оригинальное сравнение, как для мужчины.

Федерер сравнил завершение карьеры с беременностью
Роджер Федерер
Фото: tennisworldusa.org

20-кратный победитель турниров "Большого Шлема" в одиночном разряде, 38-летний швейцарец Роджер Федерер рассказал, как реагирует на слова болельщиков о том, что ему уже пора завершить карьеру.

"Иногда я действительно слышу подобное. Обычно это происходит после моих поражений, так что не думаю, что это важно. Это не изменит мою любовь к теннису. Только мой организм может решить, как долго я смогу ещё играть. Плана завершения карьеры у меня нет", - приводит слова Федерера Tennis World USA.

"Когда достигаешь определённого возраста, то словно начинается отсчет. Понятно, что рано или поздно это случится. Это почти как у женщин. Если женщина беременна, она родит. Это лишь дело времени", - философски высказался экс-первая ракетка мира.

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