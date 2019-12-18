Федерер достиг фантастической цифры в рейтинге АТР

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал первым игроком в истории, который провел 1000 недель в топ-30 рейтинга ATP.

Экс-первая ракетка мира вошел в первую тридцатку в октябре 2000 года и с тех пор ни разу ее не покидал, сообщает Tennis World USA.

При этом Роджер продолжает побеждать в турнирах - в текущем году Федерер выиграл четыре титула: швейцарец победил на турнирах в Дубае, Майами, Галле и Базеле.

Всего у Роджера 103 титула в карьере. Больше 38-летнего Федерера выигрывал только американец Джимми Коннорс (109 титулов).

Ранее сообщалось, что Федерер стал первым человеком в Швейцарии, который удостоился чести быть изображенным на монете при жизни.