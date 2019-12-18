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У дочери экс-владельца Формулы-1 украли драгоценности на $ 67 млн

У Тамары Экклстоун новогодние неприятности.

У дочери экс-владельца Формулы-1 украли драгоценности на $ 67 млн
Тамара Экклстоун
Фото: championat.com

Тамару Экклстоун, дочь бывшего владельца Формулы-1 Берни Экклстоуна, ограбили, сообщает championat.com.

Злоумышленники проникли в дом Экклстоун и украли ювелирные украшения.

Общий ущерб оценивается в 67 млн долл.

Сама мис Экклстоун недавно покинула Лондон, уехав на рождественские каникулы, чем и воспользовались грабители. Воры пробрались в дом через сад и забрали драгоценности, среди которых были кольца, серьги и браслеты, включая браслет Cartier за 107 тыс. долл.

"С огромным сожалением я могу подтвердить факт вторжения в частную собственность. Служба внутренней безопасности работает совместно с полицией по этому вопросу. Тамара и члены семьи не пострадали, но они потрясены этим инцидентом", - цитирует секретаря Экклстоун издание.

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