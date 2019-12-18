"Украинский вопрос" и судьба гибридного суверенитета Русской православной церкви
"Украинский вопрос" и судьба гибридного суверенитета Русской православной церкви
Правоохранители установили организатора убийства сына Соболева
Правоохранители установили организатора убийства сына Соболева
В ДТП с грузовиком и автобусом "Херсон - Москва" погибли три человека, 15 пострадали
В ДТП с грузовиком и автобусом "Херсон - Москва" погибли три человека, 15 пострадали
"Квартал 95" "извинился" за Гонтареву
"Квартал 95" "извинился" за Гонтареву
Заместительница Скалецкой разочаровалась в руководстве Минздрава и уволилась
Заместительница Скалецкой разочаровалась в руководстве Минздрава и уволилась
​Малюська: я недавно получил более 1 млн гривен пенсии в США, мне на год хватит
​Малюська: я недавно получил более 1 млн гривен пенсии в США, мне на год хватит
Киву судили за взяточничество, но не посадили из-за справки об инвалидности из психлечебницы, - Bihus.info
Киву судили за взяточничество, но не посадили из-за справки об инвалидности из психлечебницы, - Bihus.info
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
"Нацкорпус" дважды подрался с полицией возле Верховной Рады, есть пострадавшие (обновлено)
"Нацкорпус" дважды подрался с полицией возле Верховной Рады, есть пострадавшие (обновлено)
ГлавнаяСпорт

В триллере лидеров Бундеслиги было забито 6 голов

"Боруссия" и "Лейпциг" победителя не выявили.

В триллере лидеров Бундеслиги было забито 6 голов
"Боруссия" (Дортмунд)
Фото: EPA/UPG

В рамках предпоследнего перед зимними каникулами, 16-го тура Бундеслиги в Дортмунде состоялся матч двух лидеров - "Боруссия" принимала "Лейпциг".

Матч двух участников 1/8 финала Лиги Чемпионов нынешнего сезона выдался боевым.

В роли догоняющих всё время выступал "Лейпциг".

Проигрывая после первого тайма 0:2 (особенно хорош был гол Юлиана Вайгля), гостям понадобилось лишь 8 минут после перерыва, чтобы восстановить статус-кво – дублем отметился Тимо Вернер 2:2.

Спустя 2 минуты хозяева вновь вышли вперед (Джейдон Санчо) – 3 гола за 10 минут – зрители на "Сигнал Идуна Парк" явно не скучали.

Добавим, что Санчо стал третьим тинейджером в Бундеслиге после Олафа Тона ("Шальке-04" в 1985 году) и Хорста Кеппела ("Штутгарт" в 1967 году), который забил 15 голов в чемпионате за один календарный год.

Но последнее слово было за подопечными Юлиана Нагельсманна – 3:3.

После этой ничьи "Лейпциг" по-прежнему возглавляет пелотон Бундеслиги, "Боруссия" – третья.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также