"Боруссия" и "Лейпциг" победителя не выявили.

В рамках предпоследнего перед зимними каникулами, 16-го тура Бундеслиги в Дортмунде состоялся матч двух лидеров - "Боруссия" принимала "Лейпциг".

Матч двух участников 1/8 финала Лиги Чемпионов нынешнего сезона выдался боевым.

В роли догоняющих всё время выступал "Лейпциг".

Проигрывая после первого тайма 0:2 (особенно хорош был гол Юлиана Вайгля), гостям понадобилось лишь 8 минут после перерыва, чтобы восстановить статус-кво – дублем отметился Тимо Вернер 2:2.

Спустя 2 минуты хозяева вновь вышли вперед (Джейдон Санчо) – 3 гола за 10 минут – зрители на "Сигнал Идуна Парк" явно не скучали.

Добавим, что Санчо стал третьим тинейджером в Бундеслиге после Олафа Тона ("Шальке-04" в 1985 году) и Хорста Кеппела ("Штутгарт" в 1967 году), который забил 15 голов в чемпионате за один календарный год.

Но последнее слово было за подопечными Юлиана Нагельсманна – 3:3.

После этой ничьи "Лейпциг" по-прежнему возглавляет пелотон Бундеслиги, "Боруссия" – третья.