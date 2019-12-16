Голкипер "Шальке" Александр Нюбель совершил чрезвычайно жестокий фол в матче 15-го тура Бундеслиги против "Айнтрахта" (1:0).
На 67-й минуте 23-летний немецкий голкипер грубым фолом прервал контратаку соперников за пределами штрафной площади. Нобель в прыжке ногой въехал в грудь сербскому легионеру "Айнтрахта" Мияту Гачиновичу, который был вынужден покинуть поле.
Покинул поле и Нюбель - судья Феликс Цвайер, который отметился неоднозначным судейством матча Лиги Чемпионов "Шахтер" - "Аталанта" (0:3), на этот раз был логичен и моментально достал из кармана красную карточку.
Про такие моменты судья говорят «шёл убивать». 😂 pic.twitter.com/yMYLxfKJB8— Andrei Brõtkin (@ABrytkin) 15 декабря 2019 г.