НОК Украины опроверг информацию, что Бубка проголосовал против решения WADA отстранить Россию

Никакого голосования не было.

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины опроверг информацию о том, что президент организации Сергей Бубка якобы проголосовал на заседании Международного олимпийского комитета (МОК) против решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию на четыре года от международных соревнований.

"Никаких голосований на решения WADA в МОК не проводилось.

НОК Украины обращает внимание представителей СМИ на необходимость проверять на достоверность и компетентность материалы, которые распространяются", сообщает пресс-служба НОК.