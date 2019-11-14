​Зеленский увеличил количество и повысил стипендии Президента для спортсменов

Президент Владимир Зеленский увеличил количество и повысил стипендии Президента Украины для спортсменов и их тренеров.

Об этом говорится в указе №844/2019 от 13 ноября.

Теперь их будет не 250, а 350, а назначать их будут не только выдающимся спортсменам, но и перспективной молодежи.

Размер стипендий увеличен:

для Олимпийских чемпионов - с 15 тысяч гривен до 16 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (около 32 тысяч гривен);

для серебряных призеров Олимпиад - с 12 тысяч гривен до 15 прожиточных минимумов (около 30 тысяч гривен);

для бронзовых призеров Олимпиад - с 10 тысяч гривен до 14 прожиточных минимумов (около 28 тысяч гривен);

для чемпионов мира - с 12 тысяч гривен до 13 прожиточных минимумов (около 26 тысяч гривен);

для серебряных призеров чемпионатов мира - с 9 тысяч гривен до 12 прожиточных минимумов (около 24 тысяч гривен);

для бронзовых призеров чемпионатов мира - с 7 тысяч до 11 прожиточных минимумов (около 22 тысяч гривен);

для чемпионов Европы - с 7 тысяч гривен до 9 прожиточных минимумов (около 18 тысяч гривен);

для серебряных призеров чемпионатов Европы - с 5 тысяч гривен до 8 прожиточных минимумов (около 16 тысяч гривен);

для бронзовых призеров чемпионатов Европы - с 4 тысяч гривен до 7 прожиточных минимумов (около 14 тысяч гривен).

Стипендии также будут назначаться призерам чемпионатов мира и Европы среди молодежи, Юношеских Олимпиад и чемпионатах мира и Европы среди юниоров в размере от 3 до 8 прожиточных минимумов (6-16 тысяч гривен).

Для призеров Олимпиад стипендии будут двухлетними, для остальных - годичными.

Напомним, что накануне двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе и депутат Верховной Рады от партии "Слуга Народа" Жан Беленюк заявил о недостаточном финансировании в проекте госбюджета на 2020 год.