Ла Лига объявила дату и время проведения перенесенного матча "Барселона" – "Реал"

Пресс-служба Ла Лиги объявила, что "Эль Классико" пройдет в Барселоне на стадионе "Ноу Камп" 18 декабря (среда). Начало поединка - в 21:00 по киевскому времени.
📝 Horario confirmado para #ElClásico— LaLiga (@LaLiga) 13 ноября 2019 г.
📆 18 de diciembre
⏰ 20:00 horas#LaLigaSantander pic.twitter.com/MyxdIY64qx
Изначально матч должен был состояться 26 октября, но из-за протестов в столице Каталонии его решили перенести.
На данном решении Ла Лиги также настаивало правительство Испании.
В настоящее время обе команды возглавляют турнирную таблицу, набрав по 25 очков.
На 1 очко отстают "Атлетико" и "Севилья".
23 очка в активе у "Реал Сосьедада".