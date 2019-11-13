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Ла Лига объявила дату и время проведения перенесенного матча "Барселона" – "Реал"

Встреча состоится в Барселоне на "Ноу Камп".

Фото: EPA/UPG
Стало официально известно, когда состоится перенесенный матч 10-го тура испанской Примеры между "Барселоной" и мадридским "Реалом".

Пресс-служба Ла Лиги объявила, что "Эль Классико" пройдет в Барселоне на стадионе "Ноу Камп" 18 декабря (среда). Начало поединка - в 21:00 по киевскому времени.

Изначально матч должен был состояться 26 октября, но из-за протестов в столице Каталонии его решили перенести.

На данном решении Ла Лиги также настаивало правительство Испании.

В настоящее время обе команды возглавляют турнирную таблицу, набрав по 25 очков. 

На 1 очко отстают "Атлетико" и "Севилья".

23 очка в активе у "Реал Сосьедада".

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