Лэмпард ввел драконовские штрафы в "Челси" для нарушителей дисциплины

Фото: EPA/UPG Фрэнк Лэмпард

В Сети появился прейскурант штрафов, которые главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард ввел в клубе с Западного Лондона после своего назначения.

Список штрафов висит на стене внутри тренировочной базы клуба в Кобхэме.

Самому крупному штрафу футболист подвергнется, если опоздает на тренировку - игрок должен будет заплатить 20 тыс. фунтов.

На 10 тыс. фунтов оскудеет банковский счет футболиста, если он не сообщит о болезни перед выходным или за 1,5 часа до начала тренировки.

Отказ от участия в клубных мероприятиях, а также отъезд со стадиона после игры не на клубном автобусе без предварительного информирования наставника или его ассистента обойдется в 5 тыс.

На 2,5 тыс. фунтов штрафуют за опоздание на матч или отбытие команды, а также за поздний приход на лечение и медицинские процедуры.

Широкомасштабная война развернулась на Cobham Training Centre с нарушителями правил звоков по мобильному телефону. Так, если телефон футболиста зазвонит во время обеда или на собрании команды, штраф составит 1 тыс. фунтов.

В такую же сумму оценивается появление в день поединка или на отъезд команды на гостевой матч не в клубной экипировке, а также опоздание на разминку.

За опоздание на командное собрание за каждую минуту игрок будет оштрафован на 500 фунтов.

При этом штрафы должны быть оплачены в течение 14 дней. В противном случае их размер удваивается.

Кроме того, Лэмпард ввел правило, под которым готовы подписаться все тренера АПЛ - запретил агентам футболистов появляться на базе, если визит заранее официально не согласован. Правда, сумма штрафа, за нарушение этого правила, не прописана.