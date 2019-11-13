НАБУ задержало на взятке 150 тыс. долларов директора департамента Офиса президента (обновлено)
НАБУ задержало на взятке 150 тыс. долларов директора департамента Офиса президента (обновлено)
Датская ловушка оказалась для “Газпрома” взрывоопасной
Датская ловушка оказалась для “Газпрома” взрывоопасной
Сторонники Брексит победили. Расследование о российском вмешательстве нивелировано
Сторонники Брексит победили. Расследование о российском вмешательстве нивелировано
Смолий прервал заграничную командировку после задержаний банкиров НАБУ
Смолий прервал заграничную командировку после задержаний банкиров НАБУ
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
В Киеве жестоко избили ветерана АТО "Хана" и его жену (обновлено)
В Киеве жестоко избили ветерана АТО "Хана" и его жену (обновлено)
У нардепа Дубинского оказалось 24 квартиры и 17 автомобилей
У нардепа Дубинского оказалось 24 квартиры и 17 автомобилей
У телеведущей Аллы Мазур диагностировали рак
У телеведущей Аллы Мазур диагностировали рак
НАБУ задержало 7 банкиров по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабкредита VAB банка
НАБУ задержало 7 банкиров по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабкредита VAB банка
ГлавнаяСпорт

Украинец Лень блестяще провел матч НБА против "Денвера"

Алекс набрал 17 очков.

Украинец Лень блестяще провел матч НБА против "Денвера"
Алексей Лэнь
Фото: Атланта Хоукс

Украинский центровой "Атланты Хокс" Алексей Лэнь провел лучший для себя матч сезона.

В противостоянии с "Денвер Наггетс" (125:121) 26-летний украинец вышел со скамейки запасных и отыграл в сумме 22 минуты.

За время, проведенное на паркете, Алексей набрал 17 очков, при этом реализовал 5 из 6 двухочковых, 1/2 трехочковых и 4/8 штрафных.

Кроме того, Лень сделал 7 подборов, 1 ассист и 1 блок-шот.

Коэффициент "+/-" украинца составил +18.

Отметим, что ранее в сезоне Лэнь не набирал более 6 очков.

В Восточной конференции "Атланта" расположилась на 10-м месте, имея после 10-ти игр 4 победы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также