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Баскетболист "Бруклина" установил симпатичный рекорд НБА

Кайри Ирвинг набрал 50 очков в первом матче за новую команду.

Баскетболист "Бруклина" установил симпатичный рекорд НБА
Кайри Ирвинг
Фото: EPA/UPG

Разыгрывающий защитник "Бруклин Нетс" Кайри Ирвинг дебютировал за свою новую команду в матче первого тура регулярного чемпионата НБА против "Миннесоты Тимбервулвз", и в первом же матче установил рекорд Лиги.

27-летний американец, проведя 38 минут на площадке, набрал 50 очков, а также сделал 8 подборов, отдал 7 передач и поставил один блок-шот.

50 набранных очков Кайри стали рекордным результатом НБА, как для баскетболиста, который дебютировал в матче за свою новую команду.

До этого лучшим по этому показателю был Кики Вандевеге, который в 1984 году смог набрать 47 очков.

Примечательно, что такая феноменальная результативность чемпиона мира-2014 в составе сборной США не помогла "Бруклину" обыграть "Миннесоту". Матч в основное время завершился вничью (115:115), а овертайм выиграл "Тимбервулвз" 12:11.

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