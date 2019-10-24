Кайри Ирвинг набрал 50 очков в первом матче за новую команду.

Разыгрывающий защитник "Бруклин Нетс" Кайри Ирвинг дебютировал за свою новую команду в матче первого тура регулярного чемпионата НБА против "Миннесоты Тимбервулвз", и в первом же матче установил рекорд Лиги.

27-летний американец, проведя 38 минут на площадке, набрал 50 очков, а также сделал 8 подборов, отдал 7 передач и поставил один блок-шот.

50 набранных очков Кайри стали рекордным результатом НБА, как для баскетболиста, который дебютировал в матче за свою новую команду.

До этого лучшим по этому показателю был Кики Вандевеге, который в 1984 году смог набрать 47 очков.

Примечательно, что такая феноменальная результативность чемпиона мира-2014 в составе сборной США не помогла "Бруклину" обыграть "Миннесоту". Матч в основное время завершился вничью (115:115), а овертайм выиграл "Тимбервулвз" 12:11.