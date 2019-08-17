Российский бизнесмен продал клуб НБА за рекордную сумму в истории спорта

Российский бизнесмен и политик, основатель оппозиционной партии "Гражданская платформа" Михаил Прохоров продал принадлежащий ему контрольный пакет акций (51%) клуба НБА "Бруклин Нетс" китайскому предпринимателю Джозефу Цао, утверждается на официальном сайте "Нетс".

Сумма сделки оценивается в 1,35 млрд долл.

Напомним, в 2018 году соучредитель и вице-президент Alibaba Group Цао купил 49% акций "Нетс" за 1 млрд долл.

В общей сложности, клуб обошелся Цао в 2,35 мард долл., что стало самой рекордной сделкой в истории спортивной индустрии. Прошлый рекорд принадлежал Дэвиду Тепперу, который купил команду НФЛ "Каролина" и Тильману Фертитте, выкупившему клуб НБА "Хьстон Рокетс".

Отметим, что Прохоров приобрел в 2009 году 80% акций "Нетс" за 223 млн долл.

Именно при нем баскетбольный клуб из Нью-Джерси перебрался в Бруклин.