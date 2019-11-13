Ближневосточные инвесторы намерены купить итальянский суперклуб

"Наполи" может быть продан владельцам из Катара за 560 млн евро.

Правящая семья Катара Аль Тани может приобрести "Наполи" за 560 млн евро, сообщает Daily Mail.

Президент Azzurri Аурелио де Лаурентис уже получил предложение о продаже клуба, уточняет издание.

Отметим, де Лаурентис стал владельцем "Наполи" в 2004 году и за 3 года вывел клуб из Серии С в Серию А.

К решению де Лаурентиса принять предложение ближневосточных инвесторов может подтолкнуть конфликтная ситуация, которая на сегодняшний день возникла между хозяином клуба и игроками, а также фанами.

Последние недовольны тем, что президент владеет еще одним клубом "Бари" (Серия С) и, по этой причине, не уделяет достаточно внимания и, что главное, средств клубу "Наполи".

Футболисты также недовольны последними решениями де Лаурентиса, который после неудачных выступлений команды даже попытался запереть игроков на тренировочной базе.

Подобное решение президента клуба было воспринято негативно главным тренером Карло Анчелотти, над головой которым также "занесен меч" хозяина.

После 12-ти туров Серии А "Наполи" занимает непривычно низкое 7-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Ювентуса" уже на 13 очков.