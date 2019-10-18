Президент "Наполи" назвал жизнь в Китае "дер…мом"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис скандально высказался по поводу желания игроков команды Дриса Мертенса и Хосе Кальехона покинуть итальянский клуб ради игры в Китае.

По его словам, он не станет этому препятствовать.

"Я не стану удерживать их (Мертенса и Кальехона, - прим. LB.ua) в "Наполи". Каждый игрок имеет свою цену, которая зависит от того, где он играет, качества игры и возраста. Если Мертенс и Кальехон хотят жить в дер…ме в Китае, но с большой зарплатой - это их проблемы", - приводит слова Де Лаурентиса Football Italia со ссылкой на интервью Аурелио Sky Sport Italia.

"Если они видят своей главной целью деньги, то пусть уезжают в Китай. Они ошибаются, думая, что эта страна близко расположена", - резюмировал президент.

Ранее сообщалось, что китайский клуб предложил 32-летнему Мертенсу двухлетний контракт с зарплатой 12 млн евро в год и попытается подписать бельгийца этой зимой.

В свою очередь, его ровесник - испанец Кальехон может перейти в "Далянь Ифан", которым руководит его соотечественник, экс-тренер "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес.

У обоих игроков, которые выступают за "Наполи" с 2013 года, в конце сезона заканчивается контракт.

На данный момент команда Карло Анчелотти находится на 4-м месте турнирной таблицы Серии А, отставая от лидирующего "Ювентуса" на 6 очков.