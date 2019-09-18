"Неаполь" не преклонил колени перед чемпионом.

Накануне стартовал групповой этап Лиги Чемпионов. В группах E, F, G и Н прошли первые матчи.

В Неаполе состоялась одна из громких сенсаций первого игрового дня. Футболисты "Наполи" забыли выстлать "красную" ковровую дорожку перед действующими обладателями титула – "Ливерпулем".

"Красные" потерпели болезненное поражение 0:2 – чашу весов склонили голы, забитые в эндшпиле Дрисом Мертенсом (82 - с пенальти) и Фернандо Льоренте (90+2).

Highlights матча "Наполи" - "Ливерпуль" - на официальном сайте УЕФА.

Из неожиданных результатов можно отметить поражение "Челси" на "Стэмфорд Бридж" от "Валенсии" 0:1, ничью "Интера" на "Сан-Сиро" в матче против "Славии" - 1:1 и проигрыш "Бенфики" в Лиссабоне от "Лейпцига" 1:2.

Highlights матча "Челси" - "Валенсия" - на официальном сайте УЕФА.

Highlights матча "Интер" - "Славия" - на официальном сайте УЕФА.

Highlights матча "Бенфика" - "Лейпциг" - на официальном сайте УЕФА.

Мало кто мог предположить, что в Дортмунде ворота и "Боруссии", и "Барселоны" окажутся "сухими" – 0:0 (Марко Ройс не реализовал во втором тайме пенальти).

Highlights матча "Боруссия" - "Барселона" - на официальном сайте УЕФА.

По-видимому, весь град "осадков" пришелся на поединок в Зальцбурге, где одноименная команда отгрузила экс-клубу Руслана Малиновского - бельгийскому "Генку" 6 мячей, при этом 2 получив в ответ.

Highlights матча "Зальцбург" - "Генк" - на официальном сайте УЕФА.

Подтвердил реноме лидера лишь "Аякс", разгромивший в Амстердаме французский "Лилль" 3:0.

Highlights матча "Аякс" - "Лилль" - на официальном сайте УЕФА.

Другая французская команда - "Лион" не смогла в родных стенах обыграть клуб Ярослава Ракицкого - санкт-петербургский "Зенит" - 1:1.

Highlights матча "Лион" - "Зенит" - на официальном сайте УЕФА.

Сегодня матчами в группах А, В, С и D завершится первый тур ЛЧ.

В Харькове "Шахтер" принимает "Манчестер Сити".