Louis Vuitton покупает "Милан" за 1 млрд евро

У Rossoneri может вновь появиться новый хозяин.

Президент группы компаний Louis Vuitton Moёt Hennessy Бернар Арно выразил готовность стать новым владельцем "Милана", информирует "Спорт-Экспресс", ссылаясь на ilmessaggero.it.

Француз готов заплатить за клуб 1 млрд евро, уточняет издание.

Сейчас им владеет американский инвестиционный фонд Elliott Management.

Сделка может пройти уже весной 2020 года.

Арно занимает третье место в списке самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в 94,6 млрд долл.

"Милан" занимает шестое место в турнирной таблице Серии А.