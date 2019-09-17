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Louis Vuitton покупает "Милан" за 1 млрд евро

У Rossoneri может вновь появиться новый хозяин.

Louis Vuitton покупает "Милан" за 1 млрд евро
Фото: EPA/UPG

Президент группы компаний Louis Vuitton Moёt Hennessy Бернар Арно выразил готовность стать новым владельцем "Милана", информирует "Спорт-Экспресс", ссылаясь на ilmessaggero.it.

Француз готов заплатить за клуб 1 млрд евро, уточняет издание.

Сейчас им владеет американский инвестиционный фонд Elliott Management.

Сделка может пройти уже весной 2020 года.

Арно занимает третье место в списке самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в 94,6 млрд долл.

"Милан" занимает шестое место в турнирной таблице Серии А.

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