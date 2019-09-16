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Голкипер "Манчестер Юнайтед" заключил новый, сумасшедший, как для вратаря, контракт с клубом, - СМИ

Каждую неделю – по 350 тыс. фунтов на банковский счет.

Голкипер "Манчестер Юнайтед" заключил новый, сумасшедший, как для вратаря, контракт с клубом, - СМИ
Давид Де Хеа
Фото: EPA/UPG

Первый номер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа положил конец спекуляциям насчет своего будущего, заключив новый долгосрочный контракт, сообщает Mirror.

Теперь базовая зарплата голкипера сборной Испании вырастет до 250 тыс. фунтов в неделю, а с учетом бонусов жалование 28-летнего голкипера будет достигать 350 тыс. фунтов каждые семь дней.

Давид уже подписал новый контракт на четыре года и с опцией автоматического продления на 12 месяцев, отмечает издание, ссылаясь на близкие к испанцу источники.

Напомним, предыдущее соглашение Де Хеа истекало уже следующим летом, что оставляло "красным дьяволам" мало вариантов на маневры с возможным трансфером Давида.

Добавим, что на "Олд Траффорд" Де Хеа пришел еще при сэре Алексе Фергюсоне – в 2011 году, выиграв за это время на клубном уровне чемпионский титул в сезоне 2012/13; кроме того, Давид стал обладателем Лиги Европы-2016/17, Кубка (2015/16) и Суперкубка Англии (2011, 2013, 2016), а также Кубка Футбольной лиги: 2016/17.

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