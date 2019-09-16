Во время матча болельщики парижан вывесили скандальный баннер, который был обращен к лидеру своей команды Неймару.
Напомним, Неймар хотел уйти из ПСЖ в "Барселону" и был готов доплатить за это 20 млн евро со своего кармана, но клубам не удалось договориться о трансфере. После этого заявления фанаты парижского клуба ополчились против звездного бразильца.
Гротеск прошедшего матча усилил тот факт, что единственный гол в матче был забит в компенсированное время, и автором победного гола стал именно Неймар, причем сделал это бразилец эффектно ударом через себя.
14 сентября 2019 г.