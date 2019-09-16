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"Парижу проститутки не нужны": фаны "тепло" встретили Неймара

Болельщики ПСЖ не забыли предательства бразильца.

Неймар забивает победный гол
Фото: EPA/UPG
Неймар забивает победный гол
В рамках 5-го тура французской Лиги 1 чемпион и лидер текущего сезона – "Пари Сен-Жермен" принимал на "Парк-де-Пренс" "Страсбур" и одержал тяжелую победу 1:0.

Во время матча болельщики парижан вывесили скандальный баннер, который был обращен к лидеру своей команды Неймару.

Фото: AS
"20 миллионов евро, чтобы вернуться к Месси. Парижу не нужны проститутки", - написали ультрас ПСЖ.

Напомним, Неймар хотел уйти из ПСЖ в "Барселону" и был готов доплатить за это 20 млн евро со своего кармана, но клубам не удалось договориться о трансфере. После этого заявления фанаты парижского клуба ополчились против звездного бразильца.

Гротеск прошедшего матча усилил тот факт, что единственный гол в матче был забит в компенсированное время, и автором победного гола стал именно Неймар, причем сделал это бразилец эффектно ударом через себя.

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