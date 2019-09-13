Зинченко стал самым дорогим украинским игроком

Стоимость украинского легионера "Манчестер Сити" Александра Зинченко по версии Transfermarkt выросла до 30 млн евро.

Таким образом, трансферная стоимость игрока сборной Украины за последние 3 месяца увеличилась в полтора раза, уточняет издание.

Увеличение стоимости Зинченко связано с его стабильной игрой в основе "Манчестер Сити", а также с успехами в сборной Украины - в последних двух матчах против Литвы (победа 3:0) и Нигерии (ничья 2:2) Зинченко отметился двумя забитыми голами, и был признан лучшим игроком матча против Нигерии.

Положительная динамика в стоимости позволила 22-летнему двукратному чемпиону Англии выйти на единоличное первое место среди украинских игроков – до того он делил первенство с Андреем Ярмоленко, чей трансферный вес остался на прежнем уровне – 20 млн.

Зато в ряд с игроком "Вест Хэма" встал динамовец Виктор Цыганков.