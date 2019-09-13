Коноплянка поведал о степени принципиальности матча против "Днепра-1"

Вингер "Шахтера" не выделяет этот матч от других поединков в УПЛ.

На презентации новичков "Шахтера" Евгений Коноплянка прокомментировал свое будущее возвращение на "Днепр-Арену" в матчах с "Днепром-1" в рамках Favbet Лиги.

"Матч против "Днепра-1" для меня не будет принципиальным. Это обычный клуб, против которого нужно зарабатывать очки. Не буду смотреть, с кем играю", - цитирует игрока сборной Украины официальный сайт "Шахтера".

"Конечно, если бы это был "Днепр", где играла бы половина старой команды, тогда было бы принципиально", - отметил Коноплянка.

"Всегда приятно возвращаться в свой город, на стадион, эмоции будут зашкаливать. Но есть цель - добыть три очка", - резюмировал новобранец "горняков".

Добавим, что матч на "Днепр-Арене" между "Днепром-1" - "Шахтером" состоится 5 октября в рамках 10-го тура УПЛ.

Коноплянка будет выступать в составе чемпиона Украины под 15-м номером.